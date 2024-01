Nella Casa del Grande Fratello, chiacchiere tra Greta Rossetti, Perla Vatiero e Monia La Ferrera. La concorrente campana non perde occasione per ricordare all’ex tentatrice ciò che ha fatto a Temptation Island: “Devi formare il tuo carattere, la tua personalità. È un'esperienza che ti ha messo la ciliegina sulla torta, l'ha messa sul tuo essere in passato, in pratica non è una cosa positiva quella che hai fatto, parliamoci chiaro”.

Monia, quasi sussurrando il nome del programma condotto da Filippo Bisciglia, ha detto: "A giugno quell'esperienza lì a Temptation Island non ha fatto conoscere Greta, era filtrata da un'altra persona". Il riferimento a Mirko Brunetti era quasi obbligatorio. L’ex gieffino è intervenuto ancora un paio di volte dallo studio prima di entrare in casa per avere un confronto prevalentemente con Perla Vatiero. Sono ormai da diverse puntate, infatti, che la figura di Greta Rossetti è diventata marginale nel triangolo che ha caratterizzato questa edizione del Grande Fratello.

Al termine del confronto c’è stato un lungo abbraccio tra le tre gieffine, a dimostrazione del fatto che il sentimento di solidarietà femminile esiste.