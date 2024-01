Questa notte c’è stata una discussione tra Greta Rossetti e Stefano Miele nella Casa del Grande Fratello. Lo stilista, infatti, ha punzecchiato l’ex tentatrice in merito al triangolo con Mirko Brunetti e Perla Vatiero, e alcune frasi hanno particolarmente infastidito la gieffina.

Mentre Greta parlava di Sergio D’Ottavi è intervenuto proprio Stefano, il quale ha detto che vedrebbe meglio Sergio e Perla. A quel punto, la Rossetti ha fatto presente che in realtà la Vatiero ha già il “cuore impegnato”, e dunque non c’è bisogno di fare altri accostamenti. Parole che non sono piaciute a Miele: “E’ un po’ patetico che la ex del tuo fidanzato sia fautrice dell’amore con il tuo ex”. Un’affermazione che ha trovato in disaccordo Greta, la quale ha definito che “ex” è un parolone. Frase che ha infastidito e non poco Stefano: “Scusami, ma adesso sono pieno, ok? Mo ne ve vai, eh?”. La gieffina ha lasciato la conversazione per dirigersi in zona beauty.

La Rossetti è sembrata molto dispiaciuta, così Stefano ha provato a intavolare un dialogo un po’ più tranquillo.Il gieffino ha raccontato di avere tante amiche che si sono conosciute grazie agli ex e sono diventate molto amiche. Ciò che non è piaciuto a Greta è il fatto che Stefano abbia utilizzato la parola “patetico”: “È il sentire la parola patetico. Era una cosa che a me è venuta da cuore, mi ha toccato un pochettino. Perché è stata dura, tosta. Ad aggiungersi come voce fuori dal coro Monia La Ferrera, che ha fatto notare come ormai quella fase anche mediaticamente sia stata superata.

Miele ha provato a spiegare facendo sapere di aver trovato eccessivo il fatto che dopo tutto quello che è successo, adesso Greta sia pro Mirko e Perla. Ma la Rossetti ha fatto presente che se lo dice è perché lo pensa davvero e non tanto per dire.