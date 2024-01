Risveglio turbolento nella Casa del Grande Fratello. Questa mattina, Stefano Miele ha raccontato ad alcuni coinquilini che Perla Vatiero lo avrebbe aggredito “a parole” perché Monia La Ferrera russava.

“Io voglio evitare momenti imbarazzanti di notte… c’è Perla che mi aggredisce chiedendomi di farti smettere di russare – dice lo stilista rivolgendosi all’ex di Massimiliano Varrese -. Io sono sconvolto, nel senso glielo dovresti dire tu… Perla mi ha detto delle cose tipo parolacce di notte, senza neanche dirmi ‘scusami per favore, potresti’. Mi ha beccato e mi ha aggredito di notte, dicendomi… cioè, dico, adesso non è neanche carino dirlo ad alta voce. Però ti giuro, una roba che non ho mai visto in vita mia”.

Poco dopo, al suo risveglio, Perla è stata informata di ciò che aveva detto Stefano ed è sbottata, tirando in mezzo anche Beatrice Luzzi: “Ma secondo te io ho bisogno di dire brutte parole?”, dice rivolgendosi a Greta Rossetti. Poi aggiunge: “Glielo dico il giorno dopo ‘Amore, mi hai rotto che russi’. […] Ma il bello è che si è messa in mezzo pure Bea, hai capito? Eh no, però con me sbatte male, io non sono gli altri. Con me sbatte male, non si devono permettere, hanno sbagliato proprio persona. Lei pensa che dentro di me mi tocca, che mi fa del male? A me non mi fai niente, a me mi scivola proprio. Crede che io mi metto a piangere per lei? Che mi prendo l’esaurimento qua dentro per lei? Amore mio, ma dai… Brutte parole? Brutte parole vuol dire che l’ho chiamata pu**ana, ma tutto apposto?”.

Siamo certi che nel corso della puntata di domani, Alfonso Signorini dedicherà un blocco alla questione.