L’avvicinamento tra Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello ha destato non poche perplessità, sia nel pubblico che negli inquilini. Nell’ultima puntata, Mirko Brunetti ha insinuato che il bidello calabrese stia giocando con la sua ex, mentre alcuni ritengono che sia proprio la concorrente campana a cercare le attenzioni di Garibaldi. Perla, infatti, ha sottolineato di non percepire malizia nel comportamento del coinquilino, chiedendosi cos’abbia spinto Brunetti ad attaccare Giuseppe.

Nelle ultime ore, la Vatiero ha raggiunto Garibaldi a letto, ma quest’ultimo si sarebbe prontamente allontanato. In seguito, quando i concorrenti sono rimasti chiusi nelle stanze per via di alcuni lavori da fare nella Casa, Perla si è infilata nuovamente nel letto di Giuseppe insieme a Greta Rossetti. Una scena che non è passata inosservata ad Anita Olivieri. Quando le due ex di Mirko Brunetti hanno lasciato il letto del bidello, la concorrente romana, per la quale Giuseppe ha ammesso di provare “un amore fraterno”, ha esternato i suoi dubbi all’amico.

Anita ha messo in guardia Garibaldi, sostenendo l’ipotesi che siano proprio Perla e Greta a voler creare situazioni compromettenti che non fanno altro che danneggiare l’immagine del bidello. “Io lo dico per te, poi vedi tu. Ovviamente non c’entri niente”, ha detto la Olivieri consigliando a Giuseppe di usare la testa. Dal canto suo, il bidello si è mostrato tutt’altro che infastidito dall’intervento di Anita, anzi è quasi parso contento del fatto che la coinquilina fosse alterata. Talmente alterata che, in seguito, non ha coinvolto Perla in un gioco a carte, preferendo invitare Sergio D’Ottavi.