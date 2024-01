Durante l’ultima puntata del Grande Fratello c’è stato uno scontro infuocato tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Alfonso Signorini ha detto che l’ex fidanzato di Mirko Brunetti potrebbe spodestare l’attrice dal trono all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Questa mattina, Beatrice si è ritrovata in giardino con alcuni coinquilini, e ha palesato la volontà di duellare con Perla, e nel farlo ha citato Rosa Ricci, personaggio di Mare Fuori interpretato da Maria Esposito: “Non vedo l’ora di arrivare al duello con la bulletta lì, Sara Ricci”.

Se da un lato i fan della Luzzi si sono fatti una grassa risata perché hanno scoperto che Beatrice utilizza lo stesso nomignolo che loro hanno attribuito a Perla sui social (“Ammetto di aver sempre avuto un debole per la psicopatica rossa”), dall’altro i sostenitori della Vatiero si sono infuriati, non tanto perché la concorrente campana è stata definita “Sara Ricci”, bensì per l’aggettivo “bulletta”.

Siamo certi che quello che si è svolto ieri è solo il primo capitolo della “faida” tra Beatrice e Perla che si annuncia avvincente.