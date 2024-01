Il complicatissimo rapporto tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese sembra essere lontano dalla soluzione. Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, martedì 23 gennaio, l’ex assistente di volo ha confessato di non avere ancora superato la sua ultima frequentazione con tale Giovanni. L’ammissione non è andata giù all’attore, che ha preso immediatamente le distanze dalla sua ex, rimasta profondamente ferita da questo atteggiamento.

Alfonso Signorini ha voluto parlare della situazione tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese, cercando di capire i problemi che li hanno tenuti distanti in questo periodo. Nonostante i continui passi avanti dell’attore, infatti, Monia ha sempre cercato di mantenere le distanze e ieri, in puntata, ha finalmente ammesso di non aver superato la sua ultima relazione: "Giovanni è un mio carissimo amico, lui è una persona speciale. Siamo stati insieme in passato ma non stiamo insieme adesso e io attualmente mi ritengo libera in tutti sensi". Una rivelazione che ha deluso profondamente Varrese, il quale ha accusato la sua ex di non essere stata abbastanza chiara: "Me l’aveva detto ma non era chiaro per me […] Grazie per avermi aperto gli occhi".

Al termine della diretta, tra i due c’è stato un acceso confronto, con Massimiliano che è sembrato determinato a prendere le distanze dalla sua ex, chiedendo di chiarire meglio in un secondo momento. Monia, però, non ha digerito il suo comportamento in puntata: "Mi hai fatto passare per una cretina, potevi gestirla diversamente: hai messo in dubbio la mia verità".

Dopo il faccia a faccia con Varrese, Monia è crollata e, in lacrime, ha cercato conforto chiacchierando con gli altri coinquilini. Letizia Petris e Anita Olivieri, però, hanno preso le difese di Massimiliano: “Ne ha subite tante". Beatrice Luzzi, invece, non ha risparmiato il suo “nemico” e si è detta d’accordo con Monia, la quale ha spiegato: "Come lui ha i suoi muri, io ho i miei, ci sta. Io in qualsiasi situazione l’avrei difeso comunque. È la seconda volta che mette in dubbio la mia verità, mi rode".