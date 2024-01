Durante la puntata del Grande Fratello di ieri sera, quando è arrivato il momento delle nomination, Beatrice Luzzi si è lasciata andare ad una reazione “epica” mentre parlava Massimiliano Varrese. L’attore ha nominato Fiordaliso perché si è scagliata “con veemenza” contro Perla Vatiero.

La cantante si è infuriata: “Hai rotto con questa storia dei messaggi sbagliati!”. Massimiliano ha replicato dicendo che lui fa ciò che vuole. In seguito è stato il turno di Vittorio Menozzi, che ha nominato proprio Varrese: “C’è bisogno di leggerezza e divertimento, perché è ciò che rende bella questa trasmissione”. L’attore non l’ha presa benissimo: “Sono spiazzato. Sono io quello più leggero qui dentro perché rido, scherzo e gioco. Adesso Fiorda ce l’ha con me per la nomination e va bene così. Accolgo il suggerimento di Vittorio e ne farò tesoro”.

A divertire il pubblico è stata la reazione di Beatrice. Mentre Massimiliano parlava, infatti, la telecamera si è spostata sulla Luzzi, la quale ha strabuzzato gli occhi come segno di incredulità.