Martedì notte, al termine della puntata del Grande Fratello, dopo una lite infuocata con Perla Vatiero, Beatrice Luzzi ha dichiarato di aver paura per la sua vita. Ed è una cosa accaduta anche qualche anno fa al GF Vip. Ieri, a Pomeriggio 5, un’attrice ha detto di aver vissuto lo stesso timore della Luzzi.

Eleonora Giorgi, ospite di Myrta Merlino, si è paragonata a Beatrice e ha rivelato di aver avuto paura di un suo coinquilino: “Io litigai per mezza mela e lo ricordo ancora. Supplicavo per avere mezza mela e Cattaneo non mi rispose bene. Io iniziai a tremare e a comportarmi da pazza, piangevo senza lacrime. In quel gioco tutto è diverso da come potete pensare. Poi pensavo che uno mi volesse ucc1dere. Ho visto che c’è anche una lì che l’ha detto. Che era un tipo… era un po’ arrabbiato con me. Avevo paura che in piena notte potesse ammazzarmi. Sì è la verità l’ho pensato. Guardate che tutto si amplifica”.

Nel 2018, infatti, Ivan Cattaneo, durante il GF Vip 4, dichiarò: “Guardate che lei aveva davvero paura e non la stava vivendo bene. Aveva timore e tanta ansia. Non riusciva nemmeno a dormire. Sì, aveva paura di dormire, aveva paura che la sfregiasse o la picchiasse, aveva proprio terrore di dormire. Sì, timore di essere sfregiata. Sono cose che ha detto lei. Magari uno scherzo possono averlo fatto, magari le hanno davvero nascosto il cappello bianco che non trova da stamani”.