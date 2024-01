Al Grande Fratello, quello tra Marco Maddaloni e Greta Rossetti è uno dei legami più solidi che si è instaurato tra le mura della Casa di Cinecittà.

Durante alcune confidenze, il judoka ha ammesso di aver trovato la concorrente campana cambiata rispetto a quando è entrata: “All’inizio non eri così”. “Sono un diesel. Ho bisogno di tempo per carburare, ma qui c’era una situazione difficile con Mirko, poi è arrivata Greta”, ha risposto la Vatiero.

Perla ha poi parlato della sua relazione con l’ex gieffino. Secondo Letizia Petris, ora Mirko Brunetti sta rivedendo la ragazza di cui si è innamorato: “Sta rivedendo la Perla di cui era innamorato, capito? Di cui è innamorato. Sono scoppiati perché non era il momento giusto. Secondo me sarebbe il momento giusto adesso, non cento anni fa. Non era il momento adatto, ragazzi. C’è sempre la frase un po’ fatta che però è vera: eravate quelli giusti al momento sbagliato. Si può dire no? Una frase fatta però vera. Eravate quelli giusti però al momento sbagliato”.