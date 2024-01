Nella Casa del Grande Fratello, il weekend è sintomo di litigate e sfuriate. Ieri sera, Massimiliano Varrese e Fiordaliso hanno deciso di fare un dispetto a Vittorio Menozzi. Il motivo? Una pentola sporca nella quale c’era la pasta avanzata del modello.

“Che cosa posso fare a Vitto per questo, lo picchio? Mi fa venire il nervoso”, sbotta la cantante. Massimiliano scuote la testa e suggerisce alla coinquilina di far pulire a Vittorio la pentola: “Mettigliela vicino al letto dove tiene tutti i vestiti. Gliela metti lì vicino al cuscino”. Fiordaliso non se lo fa ripetere neanche la seconda volta, raggiunge la camera da letto e lascia la pentola sul comodino posizionato nei pressi del letto di Menozzi.

In seguito, la cantante si sfoga con Rosy Chin: “Lunedì nomino Vittorio, mi ha rotto le ba**e. Intanto non ho motivi per nominare altri, mi ha rotto i mar*ni. Basta, sono arrivata al limite. La tazza la lasci lì, il coso lo lasci là… Lo devo rincorrere per la casa, basta veramente. So che è brutto nominarlo per questo ma così impara”.

Vittorio, palesemente contrariato, si sfoga con Beatrice Luzzi e Stefano Miele: “Se mi beccano quando ho un po’ di energie cascano male. Ogni tanto sono attivo pure io. Non so cosa fare con Max. Quel gesto del comodino non mi è piaciuto, gliel’ha detto lui di farlo. Per una volta che lava i piatti. Ordini solo che hanno mangiato almeno cinque persone? C’è un limite? Se lo trovi lo metti in frigo con le altre cose”.