Durante la puntata del Grande Fratello dello scorso lunedì, Beatrice Luzzi ha dovuto affrontare un nuovo scontro, questa volta con Perla Vatiero. Nella Casa di Cinecittà, i detrattori dell’attrice hanno maturato la convinzione in merito ai consensi del pubblico.

Dopo la puntata Letizia Petris rivolgendosi a Paolo Masella, Perla Vatiero e Massimiliano Varrese ha parlato degli applausi del pubblico in studio. La gieffina ha notato che per la prima volta gli applausi erano per un’antagonista di Beatrice: “Ragazzi è la prima volta che sento applaudire il pubblico contro Bea e non pro Bea. Avete sentito quanti applaudivano contro?”.

Gli inquilini, però, non sanno che tra il pubblico c’erano due pullman di fan calabresi di Giuseppe Garibaldi, in gita a Cinecittà, oltre a decine di Perletti. Dopo le considerazioni di Letizia, Paolo ha annuito, e Massimiliano ha aggiunto di aver sempre previsto la caduta della regina di cuori: “Le cose cambiano, uno si stufa. Io che vi ho sempre detto a tutti? I conti qui si fanno alla fine. Questo è quello che vi ho scritto nel messaggio. E io non scrivo mai cose a caso”.

Questo pomeriggio, la questione degli applausi in studio è tornata d’attualità. Mentre era in giardino a parlare della presunta perdita di consensi di Beatrice Luzzi e dell’ascesa nell'indice di gradimento del pubblico di Perla Vatiero, Greta Rossetti ha detto: “Guarda gli applausi in puntata (a favore di Perla, ndr), non è mai successo…”. Ma a spegnere gli entusiasmi dell’ex tentatrice di ha pensato Anita Olivieri: “Amò, ma so finti. C’è una persona…”.