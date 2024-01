Nella Casa del Grande Fratello la divisione tra gli inquilini si fa sempre più marcata: da un lato Beatrice Luzzi con Sergio D’Ottavi e Stefano Miele, dall’altra Perla Vatiero, Greta Rossetti e il resto dei concorrenti. Questa mattina, le due ex di Mirko Brunetti si sono riunite in cucina e sono tornate a sparlare dell’attrice.

Perla ha dichiarato che Beatrice ha fatto star male Letizia Petris “toccando la morte di suo padre” (si riferisce ad una frase dell’attrice strumentalizzata dalla fotografa): “Ho visto più volte Letizia star male e passare per i corridoi perché lei tocca il padre che è morto. Amo scusa se lo dico, ma c’è differenza tra una ragazza che perde il padre che ha 49 anni o 50 a comunque… è sempre un padre, ma un padre però che ti sei vissuto, che magari avrà 85 anni o di più. Come invece se l’avesse detto a me. Mi viene il freddo addosso se penso di perdere mio padre”.

Greta ha rincarato la dose parlando di cattiveria: “Sono argomenti che non si possono proprio toccare. Infatti sai qual è il mio nervoso? Il fatto che che deve uscire la verità. Perché basta! Non si possono tutelare queste persone che feriscono, perché lo fanno anche nella vita reale. Adesso noi siamo qui e ci facciamo forza a vicenda. Ma nella vita fuori, se fa questo a una persona debole la uccide. Amo fa male, tutte le persone che sono così fuori fanno del male. Chi è così fa male agli altri. Poi ci chiediamo perché c’è cattiveria nel mondo. Se lo diamo come esempio qui dentro”.

L’affondo finale su Beatrice l’ha fatto la Vatiero, commentando le riflessioni di quella che in sostanza è la sua nuova migliore amica (solo qualche mese fa le ha dato della “escort”): “Perché ha una vita?”.