Sono ormai alcune settimane che sui social molti telespettatori spingono per una ship tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti, tanto che spopola l’hashtag #Sergetti (crasi di Sergio e Rossetti).

E’ innegabile che tra i due ci sia una certa sintonia, e Monia La Ferrera, amica dell’ex tentatrice, ha dato un consiglio al coinquilino su come conquistarla. I due stavano chiacchierando in giardino delle varie situazioni che si sono create all’interno della Casa del Grande Fratello. Sergio indossa spesso gli occhiali da sole e, a proposito di questi, Monia gli ha suggerito: “Se ti togli gli occhiali, Greta si convince di più”. D’Ottavi, con sufficienza, le ha risposto: “Ma io non devo convincere nessuno”.

Tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi si starebbe creando un buon feeling: i due si stuzzicano a vicenda, si guardano sempre e ridono insieme. Alcuni telespettatori del GF, tuttavia, non crederebbero alle provocazioni dell’ex di Mirko Brunetti. Come evolverà il rapporto tra i Sergetti?