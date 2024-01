E’ esploso una nuova polemica al Grande Fratello. Molti utenti si sono accorti che Perla Vatiero e Greta Rossetti utilizzano un linguaggio in codice per parlare di alcuni coinquilini. Nello specifico, userebbero “Verona” per parlare di Vittorio Menozzi e “Savona” e per riferirsi a Sergio D’Ottavi. Ma non è tutto. Le due sono state anche pizzicate mentre spostano il microfono ambientale in lavanderia per parlare indisturbate.

Non è la prima volta che i concorrenti utilizzano degli stratagemmi per eludere i microfoni. Nelle scorse settimane, infatti, anche Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi parlavano in codice. Ma non solo. La ristoratrice, infatti, si rinchiuse nell’armadio per parlare di nascosto con Garibaldi e Marco Maddaloni.

Anche nella passata edizione si verificò un episodio simile. Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, infatti, si erano infilate nell’armadio a muro della Casa per non essere ascoltate. Ad ogni modo, la linea adottata da quest’anno è decisamente permissiva, ragion per cui difficilmente verranno adottati provvedimenti nei confronti di Perla e Greta.