Beatrice Luzzi è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello. Dopo aver retto sulle sue spalle per mesi l’intero reality, adesso ha trovato una degna rivale in Perla Vatiero, tanto che Alfonso Signorini ha definito l’attrice e l’ex fidanzato di Mirko Brunetti le “due regine della Casa”.

In una recente intervista a Novella 2000, un ex collega della Luzzi sul set di Vivere, Fabio Bonini (il cattivissimo Carlo Mantegna), è tornato a parlare della gieffina: “Beatrice non è spocchiosa come Eva. Evidentemente nella Casa fa così per difendersi dagli attacchi dei coinquilini. Non recita nessuna parte, avendola frequentata sul set per mesi e mesi posso assicurare che Beatrice nella Casa è davvero sé stessa.

Non escludo che Beatrice non abbia baciato Giuseppe Garibaldi per un trasporto sentimentale, ma spinta dalla macchina televisiva che richiedeva quella scena. Di fatto, essendo, essendo un’attrice professionista sa cosa vuole il pubblico e sa come gestirsi davanti alle telecamere. E sono convinto che quando la sua famiglia e i suoi figli hanno assistito a quella scena non siano rimasti colpiti. Anzi, avranno applaudito per il clamore riscosso.

Non è certamente una donna che ama mettere in piazza i suoi sentimenti, è molto riservata per cui non so se sia possibile una cosa del genere. Poi chissà…”.