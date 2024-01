Eliminata nel corso della trentatreesima puntata del Grande Fratello, Rosanna Fratello, tornata sulla cresta dell’onda con il suo brano Se T’Amo T’Amo , è stata ospite di Sophie Codegoni e Casa Chi.

La cantante ha parlato della sua avventura della Casa di Cinecittà e di alcuni suoi coinquilini, tra cui Perla Vatiero e Vittorio Menozzi: “Perla l’ho vista un po’ crescere. Era un po’ pacata all’inizio tant’è che io le dicevo “perché sei così ritirata?”, come quando un maglione si stringe. Vederla così combattiva mi piace perché io sono per i giovani. D’altra parte mi dispiace per Beatrice perché è stata una combattente dall’inizio. Vederla così preoccupata mi dispiace, trovo che sia fortissima e non c’è niente di meglio che riconoscere le cose come stanno. Combatte dalla mattina alla sera, li vuole tutti accanto a sé però ti devi accontentare. Io le direi 'riprenditi perché è importante che tu sia sempre attiva, sei una persona che vuole tutto e lo può avere'. Perla è entrata zitta zitta, secondo me già recitava la sua parte. Ora sta esternando tutto quello che ha dentro. Quasi neorealista perché una ne pensa e cento ne fa, la vedo molto attiva.

Vittorio è un mammone, una persona speciale. Mi aveva accolto benissimo, un ragazzo a cui piace parlare e raccontare. Deve caricarsi di una grande forza e non farsi gestire perché in fondo un pochino si fa gestire. Questo è molto preoccupante. Riesci a farsi strada tra i rami, si vede che sa sciare bene. Sono convita che si riprenderà perché se lo merita”.