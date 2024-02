Un ex tronista di Uomini e Donne ha svelato un retroscena in merito a Maria De Filippi. Si tratta di Giulio Raselli, che a Rds Next ha raccontato che quando ha fatto il provino per il Grande Fratello Vip, insieme ad Alfonso Signorini, c’era proprio la conduttrice.

“Io sono sempre stato un fan di Uomini e Donne. Perché giocando a pallacanestro l’orario dalle 15 alle 16 ce l’avevo sempre libero. Quindi ho sempre guardato il programma e seguito corteggiatori e tronisti. Per me il primo vero era stato Salvatore Angelucci, io lo seguivo da lì. Lui è stato il primo tronista che mi era entrato un po’. Appunto perché guardavo Uomini e Donne ho sempre pensato di poter stare simpatico alla De Filippi. Questo perché il mio modo di fare era quello che poteva piacere alla conduttrice. A lei non piacciono i sottoni. Mi ricordo ancora la volta che mi ha chiesto di fare il tronista. Ero in ufficio con lei a Roma e mi ha chiesto se volessi fare il tronista, io le ho detto “sono qua apposta”. Sono stato sincero.

Da lì mi ha dato la possibilità di fare il tronista e la ringrazierò sempre – si legge su Isa e Chia -. La cosa fantastica della De Filippi è che lei capisca prima ancora che tu parli quello che tu vuoi dire, è una fuoriclasse.

Il mio provino per il Grande Fratello Vip? Ho un altro aneddoto di Maria per farvi capire com’è. Quando ho fatto i casting per il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini c’era anche lei. Era lì e in due minuti lei mi ha descritto perfettamente con atteggiamenti di cui neanche io ero consapevole”.