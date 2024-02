Sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. A lanciare l’indiscrezione è stato il portale Whoopsee.

“Dopo quasi quattro anni, pare essere giunta al termine la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. Insieme dall’estate del 2020, non sarebbero bastate le festività natalizie trascorse con amici e famigliari e un viaggio in Messico per festeggiare l’inizio del nuovo anno per evitare la fine della relazione. La coppia, infatti, sembrerebbe separata ormai da qualche tempo.

‘Più di mille giorni insieme’, aveva scritto Giulia sul suo profilo Instagram ad agosto nel celebrare un altro importante traguardo raggiunto insieme all’imprenditore. Ad oggi, però, i due sarebbero distanti e potrebbero aver scelto di prendere strade separate, focalizzandosi sul proprio futuro e sui rispettivi impegni professionali.

Scacciate ripetutamente nel corso del tempo le voci di crisi che più di una volta hanno fatto pensare a una possibile fine della relazione, in questa recente occasione Giulia e Carlo sembrerebbero invece aver messo ufficialmente un punto alla loro storia”.