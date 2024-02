Arrivano conferme in merito ad un ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Nella giornata di ieri, Deianira Marzano ha condiviso su Instagram alcune segnalazioni sull’influencer e il dj ligure, visti entrambi all’interno di un noto locale di Milano: “Ciao Deia. Volevo dirti che ieri sera ero in un locale e sono entrati anche i Basciagoni. Ma io mi chiedo, dal momento che sono tornati, perché non lo dicono invece di fare finta di niente?”; “Ieri Sophie era a cena da Bulgari e li ci va spesso Ale. Troppe cose stiamo notando, lei che ha ripreso a mettersi le robe di lui…”.

Anche Alessandro Rosica ha confermato un riavvicinamento tra i due ex vipponi: “Tantissime le segnalazioni delle ultime settimane, ora però è tutto possibile. Incredibile ma vero, i Basciagoni ci starebbero riprovando, seppur in maniera tranquilla. Fonte 100% vera”.

Già lo scorso gennaio, Dillinger News, portale vicino a Fabrizio Corona, Sophie e Alessandro starebbero provando tornare insieme: “Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno provando a ricreare quel qualcosa di magico che li aveva avvolti in un’atmosfera amorosa incredibile, che li ha portati, dopo la casa, a non staccarsi mai e ad andare a convivere insieme, fino al punto di volere un figlio: sì, perché è stato voluto nonostante la giovane età di lei. Ci ha provato tanto Alessandro, che continua a negare tutto, e noi, a questo punto, ci crediamo che quel tradimento non è sia mai avvenuto. E’ stato male, ha combattuto, ha litigato, ha dovuto ingoiare bocconi amari per molto tempo: non ha potuto vedere la figlia fino a quando a poco a poco Sophie si è smorzata e gli ha aperto una porta. Si sono rivisti, si stanno rivedendo. Il problema è che per adesso le due vite sembrano distanti: sono diversi gli obiettivi dei due e i loro desideri sia per la vita privata che per la vita pubblica. Sicuramente non ha giovato alla coppia il fatto che lei sia andata a lavorare per l’agenzia di Facchinetti, che la sta spingendo come una vera star, provando in tutti i modi a rimetterla nel calderone di Sanremo. Staremo a vedere. Noi siamo per l’amore, e quindi speriamo che possa rinascere questa formidabile coppia”.