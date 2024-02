Una nuova bufera si è abbattuta su Massimiliano Varrese. L’attore è tornato a centro delle polemiche ed il pubblico del Grande Fratello ne chiede nuovamente la squalifica. Ancora una volta, il gieffino è stato sorpreso durante la diretta a pronunciare delle frasi poco carine nei confronti di Beatrice Luzzi, con la quale ci sono stati numerosi scontri nel corso di questi mesi.

Nella mattinata di, ieri poco dopo essersi alzato, Varrese è andato molto nervoso in giardino e rivolgendosi a Greta e Perla avrebbe utilizzato una frase shock rivolta proprio a Beatrice: "Tenetemi calmo altrimenti gli butto una bomba addosso". Uno sfogo durissimo quello dell’attore, con le due ex di Mirko Brunetti che hanno provato anche a calmarlo spiegandogli che non era il caso di esprimersi in modo aggressivo nei confronti di una persona non nominata, ma ci sono ben pochi dubbi che fosse rivolto all’attrice.

Massimiliano, poi, parlando con Anita ha provato a far valere le sue ragioni specificando come Beatrice sia uno dei personaggi più manipolatori del Grande Fratello: "Non ho mai visto una roba del genere. Quella fa manipolazioni. Fa passare male gli altri, questa è cattiveria gratuita. Lei fa passare le persone per quello che non sono. Guardala…". Parole dure quelle di Massimiliano Varrese che non sono sfuggite ai telespettatori, con l’hashtag #FuoriVarrese che ha cominciato a circolare con insistenza.

Massimiliano, in particolare, non ha gradito che gli autori lo abbiano svegliato presto, ma che poi in confessionale per avere informazioni su Giuseppe Garibaldi colpito da un malore e portato via venerdì in ambulanza siano entrati soltanto Stefano e proprio Beatrice: "Mi hanno fatto girare i cog***ni!”.

Poi parlando con Rosy minaccia adire le vie legali: "Tutte le cattiverie che mi sono state dette e quando esco da questa casa faccio un casino. Ma so anche da chi sono partite le prime parole. Io mi sono segnato tutto".