Negli ultimi giorni, nella Casa del Grande Fratello, Greta Rossetti si è molto avvicinata a Sergio D’Ottavi (quest’ultimo le ha anche “rubato” un bacio). L’ex tentatrice, però, ha confessato a Perla Vatiero di non essere interessata al coinquilino e di stare al gioco solo per aiutare gli autori a creare nuove dinamiche.

Se dunque questo pseudo-flirt con Sergio sembra essere del tutto fasullo, lo stesso non si può dire per il rapporto instaurato con Vittorio Menozzi. I due sono molto complici e si ritrovano spesso a parlare e a trascorrere del tempo insieme nell’arco della giornata tra coccole e confidenze reciproche. Ieri pomeriggio, Greta e Vittorio si sono ritrovati in giardino e l’ex di Mirko Brunetti ha detto al modello che lui è la persona più importante all’interno della Casa.

“Io mi prendo cura di te, ti proteggo dentro e fuori come dice l’aereo. Sono sempre io che vengo da te, tutto il giorno, sono sempre io che vengo da te, tu da me non vieni mai. Sia ieri che l’altro ieri quando eri sul divano sono venuta io. Eri sul divano perché volevi che venissi? Tu sei più importante di tutti qui dentro”.

Anche Vittorio si è sbilanciato e le ha confessato che gli piacerebbe avere la possibilità di conoscerla fuori, e che aspettare di uscire dalla Casa per farlo lo mette di cattivo umore: “Non ci sto con la testa, c’è tanta nebbia. Sarebbe molto più bello conoscerci fuori. Lo possiamo fare, però uffa aspettare…”. “Lo faremo. Intanto ci conosciamo qua”, ha risposto Greta.

Molti telespettatori sperano che tra i due possa nascere qualcosa che vada oltre una semplice amicizia? Accadrà? E se sì dentro o fuori la Casa?