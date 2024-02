Rosalinda Cannavò sarebbe in dolce attesa. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano attraverso una storia su Instagram.

La relazione tra l’attrice e Andrea Zenga, nata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, procede a gonfie vele e, se i rumor circa una presunta gravidanza fossero confermati, la famiglia presto sarebbe destinata ad allargarsi.

“Ha stravolto la mia vita in meglio, non voglio essere sdolcinata però ha arricchito tantissimo la mia vita, ci compensiamo tanto e quindi mi ha insegnato molto – aveva raccontato Rosalinda a Casa Chi -. E’ una fase della mia vita positiva, perché lui mi aiuta molto ad affrontarla in maniera positiva, e mi ha dato quella leggerezza di cui avevo bisogno”.

Il matrimonio con Andrea Zenga

“Per il matrimonio dobbiamo chiedere ad Andrea. Abbiamo fatto i passi giusti al momento giusto, non abbiamo corso troppo, ci siamo presi il nostro tempo, ci piace fare le cose passo dopo passo. Ripeto, dobbiamo dirlo ad Andrea, la mia famiglia non vede l’ora di vedermi con l’abito bianco”.