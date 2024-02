E’ stata una notte durissima per Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello. Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, l’attrice avrebbe avuto un attacco di panico come conseguenza di quanto vissuto durante la puntata di ieri sera, nella quale è stata attaccata anche da Alfonso Signorini e Cesara Buonamici.

A parlare di quanto accaduto durante la notte è stata Anita Olivieri, prima che la regia censurasse: “Bea ha urlato e ha pianto in confessionale tutta la notte, si sentiva fortissimo, infatti ci siamo svegliati, siamo venuti di qua e c’erano Sergio e Stefano ad aspettarla...”. A quanto pare, la Luzzi avrebbe passato l’intera notte sveglia in compagnia dei due soli alleati (D’Ottavi e Miele) che le sono rimasti nella Casa dopo il ritiro di Fiordaliso, e sarebbe andata a dormire dopo le 9 del mattino. Inoltre, stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, Beatrice avrebbe espresso nuovamente la volontà di lasciare il reality show.

Lo sfogo di Beatrice Luzzi

“Vorrei che il pubblico riflettesse su quello che avviene davvero nella casa e non di quello che si vede. Hanno parlato per mesi di me, dicendo le peggio cose sul mio conto. Ho dato tanto, credo che questo trattamento che mi riservate ogni puntata, sottolineando solo le piccole cose che non vanno, è troppo. Se voi volete che io decida di uscire, sono al limite, ci state riuscendo”.