Quella andata in onda ieri, lunedì 5 febbraio, è stata la puntata del Grande Fratello più dura per Beatrice Luzzi. L’attrice è arrivata al limite della sopportazione: in oltre quattro mesi ha sopportato attacchi di ogni tipo e, puntualmente, gli altri gieffini cercano di farla passare per una manipolatrice, calcolatrice e priva di sentimenti. Beatrice è stanca di essere presa di mira e ha minacciato di lasciare la Casa se la situazione non dovesse cambiare.

Lo sfogo di Beatrice Luzzi

Dopo le nomination della puntata, in cui Beatrice Luzzi ha fatto il nome di Massimiliano Varrese, la concorrente si è sfogata in confessionale. Ad Alfonso Signorini ha spiegato di essere stanca del trattamento che le viene riservato in ogni serata, sottolineando solo gli aspetti negativi della sua personalità: “Vorrei che il pubblico riflettesse su quello che avviene davvero nella casa e non di quello che si vede. Hanno parlato per mesi di me, dicendo le peggio cose sul mio conto. Ho dato tanto, credo che questo trattamento che mi riservate ogni puntata, sottolineando solo le piccole cose che non vanno, è troppo. Se voi volete che io decida di uscire, sono al limite, ci state riuscendo”.

Intanto, questa notte, probabilmente come conseguenza di ciò che è accaduto in puntata, Beatrice avrebbe avuto un attacco di panico. Ovviamente, visto che la diretta termina alle 2, non c’è traccia né di video né di audio del momento, il condizionale è d’obbligo. Questa mattina, al risveglio, Perla Vatiero e Letizia Petris hanno commentato quanto accaduto nella notte. "Noi per fortuna dormivamo, ringrazio che siamo andati a letto", ha detto l'ex di Mirko Brunetti. "Infatti", ha chiosato la fotografa. La reazione delle due concorrenti è stata duramente criticata dai telespettatori, che le hanno accusate di non mostrare un minimo di empatia nei confronti della Luzzi in un momento per lei particolarmente difficile.

Critiche arrivate anche dall’ex gieffina Valentina Modini, che ha tirato una frecciata a Perla Vatiero: “Beatrice provoca, è spigolosa, esagera. Beatrice io l’ho nominata spesso per questi motivi, ma ogni volta provavo a fare una cosa: parlare e confrontarmi direttamente con lei, solo con la diretta interessata.

Beatrice ieri era in un evidente stato emotivo delicato, eppure alcune persone hanno faticato ad andare oltre al giorno, ancora una volta. Perché in effetti se una persona piange e urla, è giusto tirare un sospiro di sollievo per essersi addormentati e non aver sentito nulla”.