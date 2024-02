Dopo il malore di cui è stato vittima nella serata di venerdì 2 febbraio, Giuseppe Garibaldi è rientrato nella Casa del Grande Fratello durante la puntata di lunedì 5 febbraio.

“Mi sono messo sul tapis a correre e non ce l'ho fatta. Quel giorno ho mangiato pochissimo, ho fatto colazione a mezzogiorno e non ho proprio pranzato. Dopo un'ora e un quarto che correvo sul tapis ho sentito che qualcosa non andava. Quando ho sentito che stavo male sono andato a prendere acqua e zucchero per riprendermi, ma non ha fatto nessun effetto. Mi sono messo a letto. Quando mi sono svegliato, qualcosa non mi tornava, non riuscivo a reagire al mio corpo. Stavo andando in bagno, sono svenuto e da lì non ricordo più niente. Mi sono spaventato, però sto bene. Devo solo mangiare".

A distanza di una settimana, però, sembra che il concorrente calabrese non si sia ancora del tutto ripreso. Questo pomeriggio, infatti, Garibaldi avrebbe dovuto prendere parte allo sketch di medicina del TGF, ma non si sente molto bene e dice a Massimiliano Varrese che preferisce stare a riposo: “Max non faccio niente oggi, non me la sento”. “Non sta bene Max, non sta bene”, sottolinea Letizia Petris che era seduta accanto a lui. L’attore si avvicina e gli chiede se fosse andato dal dottore, e Giuseppe risponde di sì dicendo che oggi “sta rilassato” perché “mi fa male la testa”. Pochi istanti dopo, l’audio viene silenziato.