Nei giorni scorsi, Emma Marrone, in un’intervista al Corriere, ha rivelato di essersi presa una cotta per Tedua: “L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram? È su Tedua. Ho incontrato questo cantante ieri sera e ho fatto pensieri impuri. Mi sono detta ‘mamma mia che bono che è’. Ok, che bono, però poi mi sono chiesta quanti anni ha. Ho controllato ed è piccolo. Sono troppo grande io, però mi sono innamorata, lo ammetto. Se adesso lo scopre? Vabbè chi se ne frega, non ho nulla da perdere”.

Ovviamente, Tedua ne è venuto a conoscenza, e il giorno dopo ha realizzato una storia su Instagram taggando proprio Emma Marrone.

L’unica certezza è che i due sabato sera, al termine del Festival di Sanremo, sono stati avvistati insieme in discoteca. La voce probabilmente è arrivata anche alle orecchie di Mara Venier che a Domenica In le ha detto: “Ti trovo molto diversa, molto serena, un’altra persona dalla Emma che ho incontrato tempo fa. Ti trovo bellissima. Hai fatto incontri carini? Secondo me sì ma non me lo vuole dire”.