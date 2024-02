Durante la scorsa puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è stata definita “egoriferita” da Alfonso Signorini. Il conduttore ha poi chiesto all’attrice di essere più disponibile con gli altri, gli stessi che in questi mesi l’hanno esclusa, attaccata e portata all’esasperazione.

“Anche se mi sono esposto nei tuoi confronti, pur con questa mia predisposizione, sai portarmi all’esasperazione perché sei troppo egoriferita e questo purtroppo porta la gente a un atteggiamento tossico. Te lo dimostro anche contro il mio interesse di imparzialità. Non mi piace quando continui a ripetere le stesse cose. Ti chiedo solo una cosa, di sforzarti a guardare anche le esigenze degli altri. E ti chiedo di avere un’attenzione e una capacità di ascolto, non solo verso i tuoi amici, ma anche gli altri. Non metterti in cattedra, non avere atteggiamenti di superiorità”.

Due giorni fa, Beatrice ha rivelato che durante la gita di qualche giorno fa è stata “aggredita dal branco” e attaccata da Marco Maddaloni. Nonostante tutto, la Luzzi ieri si è dimostrata più carina del solito con i suoi compagni, ma pare che ad Anita Olivieri abbia apprezzato questa “versione” dell’attrice.

“Se ne esce con queste cose che non rispecchiano il suo vero comportamento. Sta cosa ti giuro me fa volà. Prima mi ha detto ‘perché non festeggiamo tutti insieme?’. Ma che devo festeggià? Ma poi con te? Anche no! Ma che è impazzita? Per me no. E comunque per me questa cosa ha diversi nomi, questo modo di comportarsi si può dire in diverse maniere, ma poi magari ne parliamo fuori. Ancora che stiamo a fa così, ma basta dai”.