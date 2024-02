Nel corso di questi mesi si è lungamente parlato della possibilità che Luca Vetrone potesse partecipare Grande Fratello. Alla fine, però, l’ingresso dell’ex naufrago dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi non si è concretizzato (almeno fino ad ora).

Luca è stato intercettato da Tag24 e non ha nascosto il suo desiderio di entrare nella Casa di Cinecittà, spiegando anche che tutto dipende dalle scelte degli autori: “Sono sincero, sono scelte degli autori. Mi sarebbe piaciuto entrare per far conoscere un Luca diverso rispetto a quello che si è conosciuto sull’Isola dei Famosi. Non lo so. Attendiamo”.

Proprio per quanto riguarda il reality, Luca ha rivelato che gli piacerebbe entrare anche per trovare l’amore, dal momento che è single. Poi, Vetrone ha detto anche la sua sugli scontri tra Beatrice Luzzi e Parla Vatiero, la quale in passato aveva confessato di avere un debole per lui: “Sono due donne belle peperine. Beatrice è molto sul pezzo. Perla anche, si vede che sta tirando fuori la grinta. Però stop, mi fermo qui”.