Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di un ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dopo la rottura avvenuta lo scorso settembre.

A distanza di mesi dalla fine della relazione e dalle rispettive dichiarazioni pubbliche fatte a Verissimo, pare che i Basciagoni stiano cercando di ricucire il loro rapporto, come confermato dalla stessa Sophie in una recente intervista a EG Magazine.

“Con Ale tutto bene. Siamo due genitori. Ovviamente quando passa il momento di rabbia iniziale… Quando due persone affrontano un problema, ognuno decide come affrontarlo, e la rabbia a volte prende il sopravvento. Però siamo due genitori, la cosa che c’interessa più in assoluto ad entrambi è quella proprio di avere una situazione serena, perché è giusto. Ci siamo amati tantissimo e quando la rabbia passa torna la maturità e la voglia di stare insieme soprattutto per il bene di Céline”.

In merito ai prossimi impegni lavorativi, Sophie ha anticipato: “Ci sono un po’ di sorpresina, un po’ di work in progress in arrivo. Tra qualche giorno uscirà un film dove avrò una piccola parte, veramente piccola. E’ di Giovanni Veronesi e si chiama Romeo e Giulietta, una rivisitazione molto bella e divertente”.