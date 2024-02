Dopo la pausa forzata dovuta al Festival di Sanremo, a partire da sabato 17 febbraio Carlo Conti tornerà in onda con il suo Tale e Quale Show Sanremo, che omaggerà alcuni dei brani che hanno fatto la storia della kermesse canora. Nelle due puntate dello show vedremo alcuni ex partecipanti della trasmissione cimentarsi in alcune canzoni che hanno segnato la storia del Festival con lo scopo di celebrare il successo della kermesse canora, ma anche di ricordare i brani che hanno fatto grande la musica italiana.

Stando a quanto riportato da TvBlog, nella prima puntata vedremo Marco Carta, Mietta, Gilles Rocca, Alessandro Greco, Scialpi, Luisa Corna, Massimo Lopez, Enzo De Caro, Ilaria Mongiovì, Pino Insegno e la coppia formata da Alba Parietti e Valeria Marini.

Nella seconda puntata di Tale e Quale Show Sanremo, si esibiranno Paolo Conticini, Virginio, Pierpaolo Pretelli, Massimo Di Cataldo, Deborah Iurato, Andrea Agresti, Tiziana Rivale, Silvia Salemi, Lidia Schillaci, Gigliola Cinquetti e Ginevra Lamborghini.

Come di consueto, le esibizioni dei personaggi famosi verranno giudicate da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e da due giurati d’eccezione, ovvero Iva Zanicchi e Pupo.