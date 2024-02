E’ giunta ai titoli di coda la storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini.

La conferma indiretta è arrivata ieri quando, nel giorno di San Valentino, i vip hanno fatto a gara per condividere post e storie Instagram più dolci, postando foto e video di sorprese e cene super romantiche. Da parte della showgirl e del tennista, però, tutto tace.

In molti avevano criticato la loro storia d'amore a causa della differenza d'età tra i due, lei ha 38 anni, mentre lui 27. Le intenzioni dell'ex velina erano chiare sin da subito, avrebbe voluto mettere nuovamente su famiglia perché crede profondamente nell'amore. Il tennista, tuttavia, ha da poco superato uno dei momenti più difficili della sua carriera dovuto ad infortuni e match molto sfortunati. Sicuramente non il periodo più felice per lui.

Il settimanale Oggi ha svelato il motivo della rottura, rivelato da fonti vicine alla coppia: “Pare che lei spingesse molto per avere più certezze dal campione e che lei spingesse molto per mettere su famiglia e che Berrettini non se la sarebbe sentita, visto il momento difficile”.