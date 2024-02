Per alcune settimane, al Grande Fratello, si è parlato di un possibile nuovo triangolo dopo quello che ha visti coinvolti Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Quest’ultima, infatti, si era molto avvicinata sia a Vittorio Menozzi che a Sergio D’Ottavi, ma da quando il modello è stato eliminato, il suo “posto” è stato preso dal nuovo arrivato Alessio Falsone.

L’ex tentatrice ha detto di essere interessata a Sergio per alcuni suoi lati caratteriali, ma al contempo ha confessato ad alcuni coinquilini di non essere attratta da lui. Nonostante ciò, Greta trascorre molto tempo in compagnia di Sergio, e tra i due l’intesa appare essere piuttosto evidente. Poi, non appena D’Ottavi non si trova nei paraggi, la Rossetti “vira” su Alessio, confessando di vederlo già come un fratello (ha detto lo stesso di Vittorio).

Dopo che Greta e Sergio hanno passato diverse ore in giardino, Alessio è andato a parlare con l’ex tentatrice: “Se io so che piaccio a Sergio, non ci sto fuori sei ore se siamo solo amici. Nessuno ha detto che tu hai una frequentazione o una storia. Siccome io voglio bene a Sergio e so che è coinvolto, io non mi metto a creare dinamiche, perché il suo interesse è più forte del mio. Io a Sergio gli voglio bene, non mi ci metto proprio, il suo perché è più forte del mio”.

Falsone ha ammesso di provare un certo interesse nei confronti di Greta, ma non vuole fare un passo verso di lei che, nonostante dica di non essere attratta da D’Ottavi, dai suoi atteggiamenti sembra tutt’altro. Su X (ex Twitter), i telespettatori si dicono stanchi del fatto che l’ex tentatrice stia utilizzando lo stesso modus operando che si è visto a Temptation Island, mostrandosi dolce e pura, ma in realtà è molto furba.