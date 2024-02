Mirko Brunetti ha lasciato la Casa del Grande Fratello dopo esserci rimasto per alcuni giorni come ospite. Ieri pomeriggio, il ristoratore rietino ha dovuto abbandonare il loft di Cinecittà, con grande sorpresa di telespettatori e concorrenti, che non si aspettavano di vederlo andare via così presto.

L’ex gieffino non ha avuto la possibilità di salutare nessuno, e si è congedato dai compagni e da Perla Vatiero con una lettera. Nel corso della serata, la concorrente campana è tornata a parlare del suo ex fidanzato insieme a Letizia Petris, la quale le ha chiesto se per lui fosse disposta a lasciare il reality show.

“Se mi chiedessero di uscire per Mirko io direi che sicuramente la mia voglia di correre da lui e di vivermi qualcosa con lui non sotto le telecamere è tantissima, ma in questo momento devo essere lucida a finire questo percorso, perché se inizio una cosa una cosa ad oggi la voglio portare a termine. Se ho fatto la scelta di stare qui non posso tirarmi indietro, soprattutto per rispetto delle persone che hanno lavorato per me, che mi appoggiano, che ci sono, tutte le persone che credono i me, anche i cosiddetti fan, persone che mi guardano, che credono in me e che mi hanno sostenuto in questi mesi qui dentro. Sembra poco, la loro per me danno tanto, sono la mia base di tutto. Se io sono qui è grazie a loro, se sono ancora qui è grazie a loro e io non posso fargli questo, come non posso fare questo a me stessa, perché io sono qui dentro e mi sto migliorando giorno per giorno con tutti, a livello caratteriale e di crescita personale, anche solo nel conoscere la storia delle persone per me è tanto e penso che abbandonare il gioco sarebbe una sconfitta personale, anche perché se la persona mi ama, ad oggi che manca un mese mi aspetta fuori”.