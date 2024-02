Questa sera, nel corso della puntata che andrà in onda su Canale 5, Giuseppe Garibaldi rientrerà nella Casa del Grande Fratello. A rivelarlo è Fanpage.it: “Giuseppe Garibaldi ha effettuato tutti i controlli e sta meglio, motivo per cui stasera rientrerà al Grande Fratello è […]. La gestione del suo malessere è stata tempestiva e, nei giorni successivi l'uscita dalla Casa, la produzione si è attivata per fornirgli tutto il supporto possibile. Inclusi i controlli dovuti, che non si sapeva quanto tempo avrebbero impiegato. In un primo momento, ci avevano comunicato che il suo rientro nella puntata di stasera non era previsto. Oggi invece, stando agli ultimi interventi e consulti lato medico, pare che la situazione sia a tal punto serena da contemplare il reinserimento del concorrente nel gioco”.

Di seguito le anticipazioni ufficiali:

“Porte girevoli a Cinecittà: ieri Mirko ha lasciato la Casa e, questa sera, potrà tirare le file della temporanea convivenza con Perla. Per un ‘vicino’ che esce, un concorrente è pronto a tornare: dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso, Giuseppe rientrerà in gioco.

Negli ultimi giorni gli inquilini hanno vissuto un clima disteso e tranquillo. Solo la nuova entrata Simona è stata accusata per il suo carattere forte e senza filtri, e non tutti sembrano apprezzarlo.

Una dolce sorpresa per Stefano che potrà riabbracciare la mamma Carla, la persona che più gli è stata accanto nella vita.

Dopo il San Valentino da sogno vissuto nella suite, questa sera una nuova sorpresa per Letizia e Paolo.

Infine, al televoto, Beatrice, Grecia e Sergio. Chi si salverà?”.