E’ tempo di spoiler nella Casa del Grande Fratello. Dopo aver rivelato la presunta data della finale del reality show condotto da Alfonso Signorini, Anita Olivieri, mentre chiacchierava con Rosy Chin e Massimiliano Varrese, ha svelato alcune “chicche” riguardo la puntata che andrà in onda questa sera.

“Se la giocano tra Sergio e Stefano. Uno dei due. Sicuramente si riallacciano a quello che è successo la settimana scorsa, a Perla e Mirko. Poi c’è la linea della vita di Poalo, sorpresa di Stefano e Sergio secondo me perché sono qui da un po’ di tempo. E poi secondo me si concentreranno su Alessio e Simona, anche in base a quanto si sono esposti, soprattutto lei l’altra volta, che si è esposta. Lo hanno chiesto a tutti in confessionale, quindi appunto sarà così”.

Poi non è mancata la critica agli autori che hanno permesso l’ingresso a nuovi concorrenti: “Poi entra un nuovo concorrente. Se è vero? Ma no, sto scherzando, ma che sei matto? Ma basta, oh. Basta! Sennò si allunga all’infinito sto programma. Basta!”.