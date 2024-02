Mirko Brunetti, dopo essere rientrato per alcuni giorni nella Casa del Grande Fratello come ospite, ieri pomeriggio è stata invitato a lasciare il reality, gettando nello sconforto la sua ex fidanzata Perla Vatiero. In molti speravano in un ritorno di fiamma e che scattasse finalmente un bacio, ma le cose non sono andate così. L’ex gieffino ha espresso numerosi dubbi rispetto a Perla la quale, invece, è sembrata più propensa al riavvicinamento. Nelle ultime ore, intanto, a far discutere un video dell’opinionista televisiva Viviana Bazzani, la quale ha insinuato dubbi sul comportamento di Mirko che non sarebbe assolutamente propenso al ritorno con Perla.

“Ma parliamo di Mirko Brunetti, perché? Perché lo voglio dire questo scoop! Poi le cose si dicono in quanto le persone che stanno nel backstage del Grande Fratello alla fine mormorano, dicono e raccontano certi comportamenti. Al di là di questo, Mirko che ha fatto credere un po’ a tutti noi che ancora c’era questo ripensamento e sentimento per Perla, ma ci ha veramente preso in giro. Del resto, dentro la Casa questo dover ‘rimproverare’ questa ragazza fa capire che insomma non gliene può fregare di meno”.

Poi, la Bazzani ha sganciato la bomba secondo cui Mirko Brunetti sarebbe interessato ad un’altra donna con la quale ha un “particolare rapporto di amicizia”. L’opinionista ha lasciato intendere che la donna in questione sarebbe Angelica Baraldi: “Ma detto questo io invito Mirko ad essere un po’ sincero con tutti. E soprattutto ad ammettere che il suo cuore ha una simpatia per un’altra persona. Quando si vedono nel backstage ci sono baci, abbracci, c’è stato anche un bacio a stampo. C’è questa forte, forte, forte simpatia. Insomma, bisogna essere sinceri e poi rapportarsi con le proprie ex in modo ‘Angelico’”.