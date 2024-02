Nel corso della puntata del Grande Fratello di mercoledì 14 febbraio, Rebecca Staffelli ha fatto una clamorosa rivelazione raccontando che l’ex gieffina Monia La Ferrera e il fratello di Greta Rossetti, Joseph, hanno iniziato una relazione.

Dopo aver reso nota la notizia, i due hanno deciso di viversi la loro storia alla luce del sole, condividendo sui social alcuni momenti della loro vita insieme. Monia ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto mentre dà un bacio a Joseph con la didascalia “I p’te, tu p’me”.

Nonostante questo, sono ancora in pochi a credere alla veridicità di questa relazione. A rispondere alle critiche ci ha pensato lo stesso fratello di Greta tramite un video pubblicato su TikTok: “Comunque io questa cosa qua non la capisco, ma come fa ad essere inventata la storia tra me e Monia? Spiegatemelo. E soprattutto perché dovrebbe essere inventata? Voi non avete mai avuto nella vita un colpo di fulmine? Non c’è mai stata una persona che vi ha preso fin da subito e avete fatto follie? I miei si sono conosciuti e io sono nato in sei mesi. Il mondo è sempre stato così, anche meno, curate le vostre malattie. Ve lo giuro siete esagerati, detto questo viva l’amore, innamoratevi, fate pazzie e rilassatevi, trom**te di più”.