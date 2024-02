Nelle ultime settimane sui social si è lungamente discusso in merito alle recenti rivelazioni intime che Vittorio Menozzi avrebbe fatto a Greta Rossetti sul rapporto con Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello.

Alcuni giorni fa, l’ex tentatrice aveva raccontato che il modello le aveva fatto delle confidenze molto intime su quello che sarebbe avvenuto tra lui e l’attrice sotto le coperte: “Mi ha detto delle cose, mi ha raccontato tutto nel dettaglio, agghiacciante! Mi è venuto il sangue freddo, però lui ha paura di questa cosa, che esca questa cosa”. I telespettatori si aspettavano che questo argomento venisse trattato in puntata per poter mettere al corrente Beatrice di cosa avesse confessato Vittorio. Per il momento ciò non è accaduto, e in merito è intervenuto anche l’ex compagno della Luzzi, Alessandro Cisilin, il quale ha detto che Greta doveva essere espulsa per le esternazioni fatte.

In queste ore, una segnalazione arrivata a Deianira Marzano avrebbe confermato il fatto che Vittorio Menozzi sarebbe molto deluso, ma allo stesso tempo non avrebbe neppure smentito la vicenda. “Ciao Deia, sono un’amica di università di Vittorio Menozzi e abbiamo molti amici in comune. Lui è arrabbiato per le cose che sono state dette, ma non le vuole neanche smentire perché dice che si fidava e se ora smentisce si riparla di nuovo di questa cosa con Beatrice delle coperte”.