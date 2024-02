Dopo il malore che l’ha costretto ad uscire, seppur temporaneamente, dalla Casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi è rientrato come concorrente durante la puntata andata in onda ieri sera.

In collegamento con lo studio di Cinecittà, pronto per entrare nella casa più spiata d'Italia, il bidello calabrese ha rassicurato il pubblico: "Ora sto bene, hanno fatto più esami di quanti se ne fanno nella Formula 1, sto bene". "Volevo parlarvi di Giuseppe, sta bene, ha fatto tutti gli esami che doveva fare, solo che somatizza molto lo stress", ha sottolineato Alfonso Signorini.

Al termine della puntata, tuttavia, alcuni inquilini hanno criticato la decisione di Garibaldi di rientrare nella Casa. “Ormai non so più cosa pensare… Io lo dico apertamente, lo preferisco fuori che sta bene piuttosto dentro che sta male. Io l’ho detto, non a lui ma l’ho detto”, ha detto Anita Olivieri mentre parlava in camera da letto con Rosy Chin e Marco Maddaloni, il quale ha replicato: “Sì, io non glielo volevo dire per rispetto… Ti posso dire? Se io gli dicessi ‘a ma farebbe piacere che tu stessi a casa tua’ potrebbero pensare che è una strategia. Ma se io potessi augurare qualcosa a Giuseppe, sarebbe quella di viversi lo studio, magari con un po’ di fortuna lavoricchiare, fare altre cose…”.