Questa sera andrà in onda su Canale 5 la trentottesima puntata del Grande Fratello (clicca QUI per le anticipazioni), e Rosy Chin si è detta pronta ad entrare nuovamente a gamba tesa su Simona Tagli, e sui social, molti telespettatori, parlano di “bullismo da branco”.

La ristoratrice italo-cinese ha infatti in serbo una sorpresa per la showgirl dopo l’imitazione della puntata dello scorso lunedì. Dopo essersi presa gioco di Simona, infatti, Rosy ha già annunciato ai suoi amici che concederà il bis: “Aspetta aspetta, manca ancora il secondo appuntamento. Devo finirlo perché se permetti ho fatto solo il pre, un assaggino, devo chiudere in bellezza perché o si chiude o si chiude, ma vedrai, preparati”.

Parole, quella della concorrente “troppo cinese per gli italiani e troppo italiana per i cinesi” (cit.) che sono state fortemente criticate dai telespettatori sui social. L’unica, nella Casa, ad andarle contro, è stata Beatrice Luzzi: “Anche il pezzo di Rosy che per 30 secondi ci può stare, è divertente e tutto, tirato per le lunghe diventa un po’ cattiveria, no? Diventa un po’ troppo, mancanza di rispetto proprio per l’essere umano, non per la persona. Io lo comincio a dire, ogni tanto qui c’è proprio mancanza di pietà”.

Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire quale sarà la nuova performance di Rosy.