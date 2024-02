Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, mercoledì 21 febbraio, Greta Rossetti ha ricevuto la visita a sorpresa dei suoi nonni. "Non potevate farmi un regalo più grande", ha detto l’ex tentatrice. Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato che mostrava le parole dolcissime che la concorrente ha riservato ai suoi nonni, durante le giornate nella casa: "Nonno è un matto, nonna mi tira su il morale. Se loro sono felici, io sono felice".

Nel video trasmesso al Grande Fratello, Greta ha raccontato anche il fatto drammatico che ha sconvolto la vita dei suoi nonni: "Mio nonno era un costruttore e ha lasciato perdere tutto perché non ha sopportato la perdita di sua figlia che aveva 28 anni. È morta in un incidente stradale. Da lì è stato il degrado della famiglia, perché mio nonno era il perno principale. Crolla lui, crolla tutto. Non ha mai fatto vedere la sua sofferenza. Mia nonna si prende cura di lui, anche lei si è lasciata andare dopo la morte di mia zia. La nonna sa ogni cosa di me. Mi manca da morire, vorrei raccontarle un sacco di cose. Mio nonno era la nostra sicurezza, se i miei litigavano io e mio fratello chiamavamo il nonno. Mio nonno è l'esempio di uomo che vorrei al mio fianco”.

A quanto pare, però, proprio di “sorpresa” non si è trattato. Alcuni giorni fa, infatti, mentre era in giardino con Sergio D’Ottavi, Greta si gira verso il coinquilino che le aveva chiesto “Domani c’è la puntata, no?”. Lei annuisce e dice: “Rivedo la nonna”, lasciando chiaramente intendere di essere già a conoscenza della sorpresa. Circostanza confermata anche da Beatrice Luzzi durante la puntata di ieri: “Hanno le anticipazioni. Io dico ma com'è possibile che lei lo sa?”.