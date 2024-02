La burrascosa relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro questa volta sembra essere giunta definitivamente ai titoli di coda. Dopo la recente rottura (circa la decima da quando hanno concluso la loro avventura al Grande Fratello Vip), le offese e accusa reciproche spiattellate (come sempre) in pubblico e le lettere di diffida che si sono inviati – tramite i rispettivi legali – a vicenda, la scorsa settimana sono iniziate a circolare alcune chat tra i due ex vipponi.

Daniele ha scritto ad Oriana, ma lei, a quanto pare, non ne vuole più sapere: “Ti avevo detto che non voglio più parlare con te, hai messo anche tu la diffida. Non puoi continuare a parlare di me, smettila. Sei andato a sciare con una nello stesso albergo dove mi hai portato, hai avuto il coraggio di fare le stesse cose che hai fatto con me, passare del tempo facendo cose che hai fatto con chi era la tua fidanzata. Il giorno di San Valentino sei arrivato al limite facendo questo, ma l’ha fatto perché ti andava, non seguivi neanche quella ragazza, lo stesso gioco che hai fatto dall’inizio con le altre ragazzi. Non voglio svegliami anche oggi e stare male, non ho bisogno di scrivere niente sui social, tranquillo, ma non parlare più di me e soprattutto non prendermi in giro perché ti ripeto, sto di m**da (so che questo ti rende felice). Pensare che le tue labbra hanno baciato altre labbra, che hai toccato un’altra donna, che hai condiviso il tuo tempo con un’altra, te lo giuro su mia mamma, Cocco (il suo cane, ndr) e mio padre, io ho voluto morire questi giorni, lo capisci?”.

Dal canto suo, Dal Moro aveva pubblicato un nuovo post su Threads, nel quale raccontava: “Ci siamo scritti e ho cercato ancora una volta di farle capire qualcosa. Mi ha bloccato ovunque e come al solito non ha capito niente, ma anzi l’unica cosa che ha saputo dirmi è che se come dicevo avrei fatto di tutto per lei sarei andato al reality. Ora lasciatemi in paci tutti, lei e voi, perché mi sono strarotto i cog***ni, potete fare e dire tutto quello che volete, andare avanti ad insultarmi e diffamarmi anche tutto il giorno, ma udite udite… non mi importa più. Un beso, carino”.

Da allora più nulla, fino a questa mattina, quando Oriana Marzoli ha rivelato di essere stata avvicinata da una “pazza” a Roma. L’influencer di origini venezuelane, infatti, si trova in Italia da alcuni giorni (ha fatto tappa a Napoli per la realizzazione di uno shooting fotografico relativo alla sua capsule di costumi da bagno), mentre ieri ha raggiunto la Capitale pe partecipare alla festa di compleanno di Nicole Murgia, sua ex coinquilina al Gf Vip.

“La verità, purtroppo, è che sono venute due ragazze a parlarmi appena arrivata a Roma, una normale e una pazza che mi parlava in modo completamente fuori luogo – ha scritto l’ex vippona sul suo canale broadcast -. Mi sono messa a piangere perché non mi era mai capitata tanta follia. Sei fan? Bene. Non sei fan e mi odi? Bene, ma non avvicinarti e non parlarmi in quel modo! Mi ha anche scritto su Ig quella pazza, ovviamente l’ho bloccata. Pazzaaa! Dopo ho visto un’altra fan (normale) che mi ha aiutato con le valige. Che nessun pazzo si permetta mai più di avvicinarsi a me perché la prossima volta chiamo la polizia”.