Negli ultimi giorni, in tv e sui social, non si parla d’altro che della presunta separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, notizia ancora non confermata dai diretti interessati. In queste ore, c’è chi sta accostando il nome dell’imprenditrice digitale a quello di Tomaso Trussardi, ex compagno di Michelle Hunziker. Scopriamo com’è nata l’indiscrezione.

Come riportato da Fanpage.it, il presunto flirt tra Chiara e Tomaso sarebbe una fake news. Lo staff dell’influencer, tramite l’Ansa, ha fatto sapere: “Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show cinque o sei anni fa”.

Il gossip su un uomo che sarebbe vicino a Chiara Ferragni per sostenerla in questo momento complicato è stato lanciato da Davide Maggio nel corso delle puntate di Pomeriggio Cinque trasmesse giovedì 22 e venerdì 23 febbraio. Il giornalista ha dichiarato: "Per quanto mi riguarda, la Ferragni c'è chi l'ha consolata per bene. Più indizi? Sai cos'è Myrta, io preferisco parlare quando gli indizi arrivano a tre. Per il momento sono due, forse anche due e mezzo".

Due anni fa, Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, disse che Tomaso Trussardi si era avvicinato molto a Chiara Ferragni dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker. Anche in quel caso, però, si parlava di una semplice amicizia. Dandolo scriveva: “Nonostante la separazione, Tomaso Trussardi sta riuscendo a mantenere un rapporto cordiale con Michelle Hunziker. Trussardi sta superando questo momento difficile grazie alla famiglia e agli amici. Forse non tutti sanno che, in particolare, si è avvicinato negli ultimi tempi all'amica Chiara Ferragni. Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato”.

Dunque, al momento non c’è nulla che lasci pensare ad un avvicinamento tra i due.