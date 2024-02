Lo scorso giugno, Giulia Cavaglià e Federico Chimirri si erano lasciati. L’ex tronista di Uomini e Donne, aveva annunciato sui social la rottura con il fidanzato, ex concorrente di Masterchef 11, perché aveva scoperto di un suo tradimento.

"Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull'accaduto", aveva scritto Giulia. In seguito, Chimirri aveva rivelato che il presunto tradimento di cui si parlava sarebbe stato in realtà uno scherzo e che lui ama follemente la fidanzata: "Stavamo litigando e io per farla arrabbiare ho detto giocando 'tanto ho un'altra'. Ed è impazzita. Volevo solo farle un dispetto che mi stava urlando addosso, volevo sposarla”. Alla fine, i due si chiarirono e tornarono insieme.

Adesso, però, pare che tra Giulia e Federico sia finita per davvero. A darne notizie è Amedeo Venza, che ha lanciato l’indiscrezione tra le sue Instagram stories: “Giulia Cavaglià e Federico si sono lasciati”, ha scritto l’esperto di gossip.

Al momento, nessuno dei due ha confermato o smentito le voci in merito alla fine della relazione.