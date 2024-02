Nella Casa del Grande Fratello la tensione ha superato il livello di guardia. Nelle ultime ore è andata in scena una furibonda litigata con protagonisti Federico Massaro e il resto degli inquilini. Ma scopriamo cos'è successo.

Durante il pranzo, in vista della puntata di questa sera, i concorrenti preparano da mangiare in gruppi separati, chi mangia insalata, chi mangia pasta, chi verdure, chi gnocchi. Ognuno cerca di utilizzare quanto resta della spesa settimana, tutti tranne una persona. Federico sembra preferire una seconda colazione, preparando una ciotola di latte e cereali. Una scelta che infastidisce Perla Vatiero.

"Stai bevendo latte per l'ennesima volta?", chiede la gieffina, e da qui nasce una discussione che coinvolge parte della Casa. "Allungo con l'acqua, non è soltanto latte", si giustifica il modello, ma la coinquilina gli fa notare che è un'abitudine negativa quella di consumare costantemente risorse che sono condivise con altre persone. Anche Anita Olivieri fa notare a Federico che è un comportamento che accade spesso e che si è verificato sia in passato, sia nei giorni scorsi.

"Avevo consumato tanto latte, ho capito, ma, adesso, non l'ho fatto", afferma ancora il modello. Grecia Colmenares prende le parti del ragazzo, raccontando che non ha consumato latte più delle altre volte, ma Perla non ascolta ragioni chiarendo che sono rimaste poche bottiglie e non saranno sufficienti per la colazione di domani mattina.

A quel punto Federico ha uno scatto d’ira e sbotta: “Io non finisco il latte, allora non mi ascoltate, parlate solo voi!”, urla furioso il gieffino, che si alza dal tavolo e se ne va. “Non mangio neanche, mi è passata la fame, non c’ho più fame. Fate quello che volete, volete avere ragione, ve la dò pure, non mangio! Io vi spiego una cosa e voi non mi ascoltate, io non ci parlo con voi. Io sono il primo a scherzarci, basta rompermi le pa**e! Non era latte, era quasi tutta acqua. Non mi dovete rompere il ca**o!”.