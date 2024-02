Sara Ricci è intervenuta ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni nel corso dell’ultimo appuntamento con il format Casa Lollo. L’attrice, reduce dall’esperienza poco fortunata al Grande Fratello, oltre a parlare di Beatrice Luzzi, ha detto la sua sul bacio tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

“Da donna anche matura che ha a che fare con il desiderio e la passione, ti dico che quel bacio lascia molto a desiderare. Non so se al Grande Fratello sia concesso da regolamento baciarsi in modo passionale perché il regolamento non l’ho letto bene in quanto stavo lavorando a teatro, l’ha letto mia nipote che è avvocato. La cosa vale anche per Paolo Masella e Letizia Petris, io non li ho mai visti baciarsi. Io vedo un po’ frenati sia Perla che Mirko, che c’è una bella complicità si vede. L’intimità e l’amore tra i due si sente, però quel bacio ha lasciato un po’ a desiderare. Per il resto, un po’ è amore e un po’ è spettacolo. Comunque stiamo sempre all’interno di un contenitore televisivo”.