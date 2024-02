Barbara D’Urso è pronta a tornare in tv e lo farà per la prima volta a Domenica In ospite da Mara Venier. A rivelarlo è TvBlog. La conduttrice partenopea tornerà in Rai domenica 3 marzo (lo stesso giorno in cui Chiara Ferragni sarà ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa).

“Lei è da qualche mese lontano dal video, ma il rapporto con il suo pubblico non si era interrotto, avendo fatto una tournée teatrale in giro per l’Italia. Ora però il rapporto con il suo pubblico, quello squisitamente televisivo sta per riprendere. Secondo quanto apprendiamo infatti Barbara D’Urso sarà fra gli ospiti della prossima puntata di Domenica in – si legge su TvBlog -. Per riprendere il contatto televisivo con i suoi telespettatori, rimasti orfani della sua presenza in tv dopo la sua dipartita, anche traumatica da Pomeriggio 5, Barbara ha scelto Mara Venier ed il pubblico famigliare della domenica pomeriggio di Rai1. Fra Mara e Barbara d’altronde esiste un antico rapporto di stima ed amicizia e l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 non ha avuto dubbi quando le è stata prospettata la possibilità di tornare in tv”.