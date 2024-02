Dopo un’infinità di tira e molla, circa una decina di rotture (e altrettanti ritorni di fiamma), liti e accuse reciproche, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrano aver scritto definitivamente la parola fine alla loro burrascosa storia d’amore, nate sotto le telecamere del Grande Fratello Vip.

Archiviata la relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne, l’influencer di origini venezuelane sembra pronta a voltare pagina, come testimoniato dalla sua recentissima vicinanza a Cristiano Iovino, il personal trainer che negli ultimi tempi è finito al centro del gossip per via di un presunto flirt con Ilary Blasi.

Lo scorso fine settimana, Oriana ha raggiunto Antonella Fiordelisi a Milano in occasione della Fashion Week, e proprio qui le due ex vippone hanno trascorso del tempo con Iovino, e sabato sera i tre sono stati avvistati anche a cena insieme, come testimoniato da alcune immagini che circolano sui social. A testimonianza del fatto che ci sia stato un incontro, Oriana e Cristiano hanno anche iniziato a seguirsi sui social.

Movimenti che non sono passati inosservati a Daniele Dal Moro, il quale ha pubblicato su Threads un post – poi rimosso – con il quale lasciava intendere di essere venuto a conoscenza della frequentazione tra la sua ex fidanzata e Iovino: “Milano non è Madrid, e io conosco molte persone”, ha scritto l’imprenditore Veneto, il quale ha anche smesso di seguire su Instagram Antonella Fiordelisi sua (ex?) grande amica, quest’ultima rea di avergli nascosto il flirt tra Oriana e Cristiano. A confermare la frequentazione anche Amedeo Venza, che su Instagram ha anche confermato la rottura definitiva tra Oriana e Daniele.