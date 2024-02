L’esibizione di Pierpaolo Pretelli nei panni di Lazza sulle note di Cenere a Tale e Quale Sanremo ha fatto arrabbiare e non poco il rapper milanese, che su X aveva così commentato l’imitazione dell’ex vippone: “La Tv italiana: un tipo a Tale e Quale Show che fa la mia imitazione e mi sfotte a fine esibizione dicendo ‘yo, bella fratello’. Panariello che mi dà dell'emergente, ti sei salvato solo per il Milan. Carlo Conti che fa la battuta Lazza/Lazzarone Malgioglio tvb. Italia di fango”.

Ieri, durante La Vita in Diretta, Pierpaolo Pretelli ha svelato un retroscena su Lazza, rivelando che i due si sono sentiti e hanno chiarito: “Diciamo che ho poi parlato con Lazza sui social in Direct. E giustamente lui dice ‘bella yo yo, bella fratello’, era un po’ cringe. Quindi gli ho detto ‘scusami’, hai ragione - ha raccontato Pretelli -. Poi dopo diciamo che è stato anche un motivo per parlare con lui, ci siamo scambiati il follow su Instagram. Sì, siamo amici su Instagram. È rientrata quindi va bene così”.