Beatrice Luzzi è la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello. A decretarlo è stato il televoto nel quale l’attrice ha letteralmente sbaragliato la concorrenza ottenendo il 60% delle preferenze. Una maggioranza “bulgara” che testimonia ancora una volta quanto Beatrice sia amata dal pubblico nonostante in questi mesi, concorrenti ed anche autori, abbiano cercato in tutti i modi di farla crollare.

Ora che la “regina di cuori” si è assicurata un posto in finale, gli altri inquilini non potranno più nominarla, circostanza che apre (finalmente, aggiungiamo) nuovi ed interessanti scenari. Dopo la puntata del 26 febbraio, la Casa si è trasformata in una vera e propria polveriera. Massimiliano Varrese, particolarmente risentito per la seconda nomination consecutiva, ha convocato tutti in salone e, oltre ad attaccare i concorrenti più giovani, si è scagliato contro Rosy Chin e Letizia Petris, fino a poche ore prima sue storiche “alleate”.

“Il collante si è sciolto. Chi è il collante? Io che mi sono presa decine e centinaia di nomination, ho permesso a loro di incollarsi, di fare gruppo. Nel momento in cui il collante non c’è più, inizia a sgretolarsi la situazione”, ha detto Beatrice in confessionale. Insomma, ora che la Luzzi non è più nominabile, è un tutti contro tutti.